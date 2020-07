Würzburg: Verkehrschaos am Theater durch falsch geparktes Auto

Ein schlecht geparktes Auto hat am Mittwochmorgen ein Verkehrschaos in der Würzburger Innenstadt ausgelöst. Der Kleinwagen war im Bereich Spiegelstraße, nahe des Kardinal-Faulhaber-Platzes geparkt. Dort müssen allerdings Linienbusse durch – für die ging es nicht mehr vorwärts oder rückwärts. Der Wagen musste schließlich abgeschleppt werden. Durch die Baustelle an der Theaterkreuzung in der Nähe gab es dann ein Verkehrschaos. Der Autohalter muss nun ca. 250 Euro für’s Abschleppen und 35 Euro Verwarngeld für Falschparken mit Behinderung bezahlen.