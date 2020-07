Würzburg: Waldschäden haben auch ihr Gutes

Der Klimawandel sorgt für Waldschäden – auch in der Region. Doch diese haben auch ihr Gutes. Das hat eine Studie von Ökologen der Uni Würzburg jetzt herausgefunden. Demnach könnte ein Mix von dichtem Wald und Lücken die Artenvielfalt erhöhen. Das gelte zumindest für die meisten Arten. Damit dürften die bisher beklagten Schäden des Klimawandels in einem neuen Licht erscheinen. Denn diese könnten laut Studie sogar dazu führen, dass es künftig in unseren Wäldern noch mehr Tier- und Pflanzenarten gibt. Die Studie ist jetzt in der Fachzeitschrift Nature Ecology & Evolution veröffentlicht worden.