Würzburg: Uni lässt Prüfungen in Zelten schreiben

Ungewöhnlicher Prüfungsort für die Studenten der Uni Würzburg. Weil dort nicht genügend Hörsäle vorhanden sind, in denen die Corona-Richtlinien eingehalten werden können, schreiben die Studenten ihre Prüfungen teilweise in Zelten. Die zwei Zelte mit den Prüfungsräumen „Julius“ und „Maximilian“ werden derzeit am Campus Hubland Nord aufgebaut. Bis zu 200 Studierende können in einem Zelt gleichzeitig ihre Prüfungen schreiben. Die ersten Klausuren finden dort nächsten Montag statt. Geprüft wird fakultätsübergreifend von „mathematischer Biologie“ bis hin zu „Controlling“. Die Zelte sollen bis ersten August stehenbleiben. Um die Corona-Richtlinien einzuhalten, werden unter anderem auch Prüfungen in der Posthalle und der Interimsmensa stattfinden.