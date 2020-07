Schweinfurt: Nach Corona-Fall – Gymnasium öffnet wieder

Das Olympia-Morata-Gymnasium in Schweinfurt öffnet nach dem kurzzeitigen Corona-Schluss an diesem Donnerstag wieder. Unterrichtet werden erstmal die Schüler, die in der vergangenen Woche im Homeschooling waren. Unterdessen wurden insgesamt 317 Corona-Tests durchgeführt, von denen noch nicht alle Ergebnisse bekannt sind. Die meisten Getesteten waren Schüler des Olympia-Morata-Gymnasiums. Darunter waren aber auch 61 Personen, die in unmittelbarem Kontakt mit der Corona-positiven Lehrkraft standen. Sie wurden alle negativ getestet, stehen aber weiter unter Quarantäne. Nach Bekanntwerden der Corona-Infektion einer Lehrkraft wurde das Olympia-Morata-Gymnasium von Montag bis Mittwoch vorsichtshalber geschlossen.