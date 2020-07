Volkach: Polizei fängt Schwäne auf Parkplatz ein

Die Einkaufstour einer Schwanenfamilie hat am Mittwochvormittag in Volkach für einen Feuerwehreinsatz gesorgt. Die vier Jung- und zwei ausgewachsenen Tiere waren auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarkts entdeckt worden. Die Feuerwehr rückte mit 12 Einsatzkräften an und wollte die Schwäne einfangen. Die hatten darauf aber keine Lust und versteckten sich in einem Busch. Später gelang es der Feuerwehr dann aber doch, die Tiere wieder auf den Parkplatz zu treiben. Dort wurden sie in eine Gitterbox gepackt und nach fünf Minuten Fahrt an einer ruhigen Stelle am Main ausgesetzt.

