Mainfranken: Gründeratlas 2020 veröffentlicht

Die Menschen in Mainfranken melden immer häufiger eigene Gewerbe an. Das geht aus dem Gründerreport 2020 der IHK Würzburg Schweinfurt hervor. So haben von 2010 bis 2019 insgesamt über 73.000 Menschen ein Gewerbe angemeldet – dem stehen knapp 67.000 Abmeldungen gegenüber. Das bedeutet, dass jährlich im Schnitt über 650 neue Unternehmen dazugekommen sind. Im vergangenen Jahr war die Entwicklung in den Landkreisen und Städten höchst unterschiedlich: In der Stadt Würzburg schwächelte der Handel: Hier wurden 36 Läden mehr geschlossen als eröffnet. Ganz anders sieht es bei den gewerblichen Dienstleistungen wie etwa Versicherern oder Auto-Vermietungen. Hier wurden 31 Betriebe mehr eröffnet als geschlossen. Im Landkreis Würzburg wurden 92 Dienstleistungs-Betriebe mehr gegründet als Gewerbe abgemeldet. Beim Handel, dem verarbeitenden Gewerbe und beim Bau gab es ein leichtes Minus. Im Landkreis Kitzingen florierten 2019 Dienstleistungsbetriebe, die Anzahl der Gastronomiebetriebe ging hingegen zurück. Ähnlich sah es im Landkreis Main-Spessart aus. Auch hier gab es ein starkes Plus bei den Dienstleistungsbetrieben. Mehr Abmeldungen als Neugründungen gab es hingegen beim verarbeitenden Gewerbe und im Handel.