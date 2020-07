Mainfranken: Studie zur Nahversorgung

Mal schnell noch in den nächsten Einkaufsmarkt um die Ecke? Das ist in Mainfranken nicht überall möglich. Laut einer aktuellen Studie im Auftrag der IHK Würzburg-Schweinfurt ist die Grund- und Nahversorgung in der Region sehr unterschiedlich ausgeprägt. So seien in einigen Gemeinden des Landkreises Main-Spessart die Distanzen zum nächsten Versorger oft sehr groß. Im Landkreis Kitzingen sind die Läden im Durchschnitt gut mit dem PKW erreichbar. Die besten Werte hat der Raum Würzburg. Dort sind laut der Studie Lebensmittelläden für über 70 Prozent der Bevölkerung zu Fuß erreichbar. Die Nahversorgungsprobleme vor allem in ländlichen Gebieten hängen laut der Studie unter anderem mit dem demografischen Wandel zusammen. Oft seien Standorte von Lebensmittelläden aber auch auf Kunden mit eigenem PKW ausgelegt.