A3/Kleinlangheim: Knapp 600 Gramm Marihuana sichergestellt

Die Polizei hat in der Nacht auf Montag 600 Gramm Marihuana auf der A3 bei Kleinlangheim sichergestellt. Zwei Männer aus dem Landkreis Schwandorf hatten ein Paket mit den Drogen in einem Nissan transportiert. Bei einer Kontrolle auf dem Parkplatz Steigerwald-Blick entdeckten die Polizisten das Marihuana beim 39-jährigen Beifahrer. Zuvor waren die Männer an der Rastanlage Haidt-Süd aufgefallen, weil sie dort, ohne anzuhalten, durchgefahren waren. Das fanden die Polizisten merkwürdig und folgten ihnen. Der 38-jährige Fahrer des Autos wurde nach der Vernehmung wieder freigelassen. Sein Beifahrer sitzt jetzt wegen unerlaubtem Handel mit Betäubungsmitteln in Untersuchungshaft.