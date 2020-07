Landkreis Würzburg: Diskussion um Sparkassenpläne

Der Landkreis Würzburg sucht Lösungen nach den angekündigten Filialschließungen der Sparkasse Mainfranken. Das hat das Landratsamt auf Anfrage bestätigt. So wird aktuell diskutiert, ob es eine Zusammenarbeit mit der Raiffeisenbank geben kann – hierzu soll es bald einen Termin mit der VR-Bank geben. Außerdem sind Gespräche mit externen Geldautomatenanbietern angedacht. Eine weitere Idee wären Geldautomaten, die in Rathäusern aufgestellt werden könnten. Die Sparkasse Mainfranken will in sieben Gemeinden im Landkreis Würzburg Filialen schließen – so unter anderem in Thüngersheim, Leinach und Gaukönigshofen.