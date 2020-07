Würzburg: Denkmal "Deportation" am Hauptbahnhof beschädigt - Zeugen?

Vor ziemlich genau einem Monat ist das Denkmal „Deportation“ am Würzburger Hauptbahnhof feierlich eröffnet worden – und schon in den ersten Tagen haben Unbekannte Teile des Denkmals beschädigt. Wie die Polizei jetzt mitgeteilt hat beläuft sich der Schaden auf ungefähr 1.100 Euro. So sind unter anderem Betonteile eines Betonrucksacks abgeplatzt und ein zugehöriger Kupferträger wurde abgerissen. Eine Betonbank wurde beschädigt, indem offenbar mit einem harten Gegenstand darauf eingeschlagen wurde. Noch ist unklar, wann genau im Juni das Denkmal beschädigt wurde. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen.