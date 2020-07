Basketball: s.Oliver Würzburg erhält Lizenz unter Auflagen

s.Oliver Würzburg hat die Lizenz für die neue Saison in der Basketball Bundesliga BBL erhalten – allerdings an eine sogenannte auflösende Bedingung geknüpft. So müssen die Verantwortlichen der Würzburger Basketballer bestimmte Nachweise erbringen. Um was es dabei geht teilten der Club und die BBL nicht mit. Es handle sich dabei aber um eine reine Formalie, die man auf jeden Fall fristgerecht erfüllen werde, so Baskets-Geschäftsführer Steffen Liebler, man werde die Lizenz definitiv erhalten. Vier weitere Clubs erhielten ebenfalls Auflagen für eine Spiellizenz. Insgesamt besteht die Bundesliga in der nächsten Saison aus 18 Teams. Neu ist Aufsteiger NINERS Chemnitz. Der zweite sportliche Aufsteiger Bremerhaven verzichtet auf den Aufstieg. Die neue Bundesliga-Saison startet in diesem Jahr, bedingt durch die Corona-Pandemie, erst am 6. November. Bereits ab Mitte Oktober wird der BBL-Pokal gespielt.