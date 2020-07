Mainfranken/München: Entscheidung über Mietenstopp-Volksbegehren kommt

Der bayerische Verfassungsgerichtshof entscheidet am Mittwoch über das Volksbegehren Mietenstopp. Die Thematik betrifft auch die Bürger in sechs mainfränkischen Gemeinden. Die Organisatoren wollen mit ihrer Klage durchsetzen, dass das Volksbegehren doch noch stattfinden kann. Das Ziel wäre, dass in vielen Verträgen die Mietpreise für sechs Jahre nicht erhöht werden. Das soll für 162 Städte und Gemeinden in Bayern gelten – hier in Mainfranken sind das Würzburg, Bergtheim, Kleinrinderfeld, Kürnach und Uettingen. Das Innenministerium hatte das Volksbegehren nicht zugelassen, mit der Begründung Mietrecht sei Sache des Bundes. Die Organisatoren hatten bereits rund 52.000 Unterschriften in Bayern zusammengetragen.