Würzburg: E-Bike-Fahrer begeht Unfallflucht – Zeugen gesucht

Die Polizei sucht einen E-Bike-Fahrer, der am Dienstagabend einen Unfall in der Mergentheimer Straße verursacht hat und dann geflüchtet ist. Zuvor war der circa 1,80 Meter große und etwa 25 Jahre alte Mann über eine rote Ampel gefahren und mit einer Hundebesitzerin kollidiert, die gerade die Straße überquerte. Weil der E-Bike-Fahrer dabei in die Leine des Chihuahua-Mix fuhr, wurde dieser verletzt. Das Tier wurde in einer Klinik behandelt. Die Besitzerin zog sich eine Brandblase an der Hand zu. Wer Hinweise auf den Unfallverursacher geben kann, soll sich unter 0931/4572230 melden.