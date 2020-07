Dettelbach: Mit Röntgengerät Anabolika entdeckt

Mit einem Röntgengerät haben Zollbeamte in Dettelbach 250 Ampullen Anabolika entdeckt. Mitte vergangener Woche kontrollierten Zollfahnder einen Kleintransporter, der auf der A3 in Richtung Norden unterwegs war. Am Kontrollpunkt Dettelbach durchleuchteten sie das Gepäck mit einem Röntgengerät. Dabei haben sie ein Paket mit 250 Ampullen Anabolika gefunden. Laut Zoll sei das Testosteron auf dem Weg nach Großbritannien gewesen. Die Einfuhr des Dopingmittels ist in Deutschland verboten. Das Testosteron wurde sichergestellt, mit dem restlichen Gepäck durfte der Fahrer wieder auf die Autobahn. Die Zollfahndung hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.