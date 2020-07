Würzburg: Enkeltrickbetrüger erbeuten Bargeld

Trickbetrüger haben am Mittwochnachmittag in Würzburg zugeschlagen und eine fünfstellige Summe erbeutet. Eine Unbekannte hatte eine Seniorin im Stadtteil Lindleinsmühle angerufen und sich als deren Enkelin ausgegeben. Sie hätte mit ihrem Auto einen Unfall gebaut und bräuchte jetzt Bargeld, um für die Reparatur des Wagens des Unfallgegners aufzukommen. Die Rentnerin händigte daraufhin einer angeblichen Bekannten der Enkelin im Bereich der Frankenstraße mehr als 10.000 Euro aus. Erst am Abend wurde der Seniorin bewusst, dass sie auf die Betrüger hereingefallen war. Die Frau, die das Geld abgeholt hat, war etwa 1,70 Meter groß, etwa 30 Jahre alt und hatte eine kräftige Figur Die Kripo Würzburg sucht nach Zeugen, die zwischen 13 Uhr und 16 Uhr etwas Verdächtiges beobachtet haben: - Wem sind im Bereich der Frankenstraße verdächtige Personen oder ein verdächtiges Fahrzeug aufgefallen? - Wer hat die Geldabholung möglicherweise beobachtet? - Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben, die zur Aufklärung des Falles beitragen könnten? Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 0931/457-1732 bei der Kripo Würzburg zu melden.