Würzburg: Noch keine heiße Spur nach Brand eines Polizeiautos

Nachdem am vergangenen Freitag am Bismarckturm in Würzburg ein Polizeiauto in Brand gesteckt worden ist, sucht die Polizei nach Zeugen. Bisher läuft die Suche aber schleppend, deshalb ruft die Polizei erneut dazu auf, Hinweise mitzuteilen. Über das extra eingerichtete Upload-Portal seien bisher zwei Hinweise eingegangen. Eine heiße Spur war laut Polizei aber noch nicht dabei, weshalb die Ermittlungen weiter auf Hochtouren laufen. Vergangenen Freitag hatte die Polizei Hinweise über eine geplante Veranstaltung am Bismarckturm in Würzburg bekommen. Weil diese wegen der Corona-Krise verboten sind, machten sich die Beamten ein Bild vor Ort. Während einer Kontrolle wurde ihr Polizeiauto in Brand gesetzt. Hinweise können unter https://medienupload-portal03.polizei.bayern.de mitgeteilt werden.