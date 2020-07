Fußball: Kickers binden wichtige Verteidiger

Die Würzburger Kickers basteln an ihrer Mannschaft für die kommende Zweitligasaison und haben zwei wichtige Verteidiger an sich gebunden. Die Verträge von Hendrick Hansen (25) und Leroy Kwadwo (23) wurden verlängert. Beide waren besonders in der Rückrunde enorm wichtig für die Rothosen. Laut Trainer Schiele haben sie sich in der Saison stark weiterentwickelt und seien noch lange nicht am Ende ihres Leistungsvermögens. Die beiden sind nicht nur wegen ihrer spielerischen, sondern auch wegen ihrer charakterlichen Eigenschaften ein wichtiger Baustein für den Erfolg der Kickers. Über die Vertragslaufzeiten machte der Verein keine Angaben. Ungewiss ist aber weiterhin die Zukunft von Topscorer Fabio Kaufmann. Neben diversen Interessenten aus der 2. Bundesliga, ist wohl auch der englische Zweitligist Coventry City auf ihn aufmerksam geworden. Das würde einen Verbleib am Dallenberg unwahrscheinlicher erscheinen lassen, in England könnte er ein Vielfaches seines aktuellen Gehalts verdienen.