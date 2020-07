Würzburg: Polizei nimmt Po-Grabscher fest – Zeugen gesucht

Wer ist am Montagmittag in der Würzburger Innenstadt im Bereich der Maulhardgasse von einem Mann am Po begrabscht worden? Die Polizei hat dort einen 64-Jährigen festgenommen, der eine Frau sexuell belästigt haben soll. Mehreren Zeugen vor Ort gelang es, ihn bis zum Eintreffen der Beamten festzuhalten. Die jugendliche Frau, der er an den Hintern gefasst haben soll, war allerdings nicht mehr da. Sie wird jetzt gesucht – genau wie weitere Zeugen. Sie sollen sich unter 0931/457-2230 bei der Polizei melden.