Würzburg: Frau von eigenem Auto überrollt

Im Würzburger Steinbachtal ist eine Frau von ihrem eigenen Auto überrollt und dabei schwer verletzt worden. Die 51-Jährige hatte das Auto in einer abschüssigen Einfahrt geparkt und war gerade dabei, es auszuladen, als sich das Fahrzeug selbständig machte. Beim Versuch, die Limousine aufzuhalten, wurde die Frau erst an eine Mauer gequetscht, dann zu Boden geworfen und überrollt. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte sich das Auto wegen eines Bedienfehlers in Bewegung gesetzt. Im Zusammenhang mit diesem Unfall warnt die Polizei nochmal ausdrücklich davor, in einem solchen Fall Autos per Hand anhalten zu wollen. Das sei eine Kurzschlussreaktion und gehe in der Regel schief.