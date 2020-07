Niederwerrn: Schausteller mit Teilerfolg gegen Volksfestverbot

Momentan gilt in Bayern wegen Corona ein Volksfestverbot – dagegen haben Schausteller aus Niederwerrn einen Teilerfolg vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof erzielt. Sie hatten zusammen mit anderen Schaustellern Eilanträge gestellt, um das von der Staatsregierung erlassene Verbot von Veranstaltungen wie Kirchweihen und Volksfesten zu kippen. In seinem Urteil empfiehlt das Gericht Veranstaltern von Volksfesten, Ausnahmeanträge zuzulassen. Die Stadt Würzburg will in einer ersten Reaktion zunächst das Urteil prüfen und sich gegebenenfalls mit den Schaustellern besprechen. In Würzburg ist die Stadt unter anderem für die Durchführung des Frühjahrsvolksfestes und des Kiliani zuständig.