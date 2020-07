Mainfranken: Mehr Kartenzahlung durch Corona

In Mainfranken wird immer häufiger mit Karte bezahlt. Das haben sowohl der Handelsverband Unterfranken als auch die Sparkasse Mainfranken Würzburg auf Anfrage bestätigt. Laut Sparkasse sei im Mai besonders häufig mit Girocard bezahlt worden. Im Schnitt 40 Prozent häufiger als noch im April. Die Sparkasse führt das unter anderem auf die Corona-Krise zurück. Um nicht mit Bargeld in Kontakt zu kommen, habe man sogar kleine Beträge mit Karte bezahlt. Insgesamt seien etwa 60 Prozent aller Einkäufe, die mit Karte bezahlt wurden, kontaktlos – also durch Auflegen der Karte oder per Smartphone - bezahlt worden. Zudem sei nach ersten Schätzungen in letzter Zeit auch immer weniger Bargeld abgehoben worden. Die Sparkasse Mainfranken Würzburg geht davon aus, dass das kontaktlose Zahlen mit dem Handy künftig noch stärker genutzt werden wird. Der Handelsverband Unterfranken hingegen rechnet damit, dass nach Corona auch wieder mehr mit Bargeld gezahlt wird. Der Grund: Dieses habe nach wie vor einen hohen Stellenwert für die Mainfranken.