Würzburg: Mutmaßlicher Drogendealer vor Landgericht

Ein mutmaßlicher Drogendealer steht am Montag vor dem Landgericht in Würzburg. Dem 59-Jährigen wird vorgeworfen in Lohr mit über vier Kilo Haschisch und mehr als sechseinhalb Kilo Amphetamin gehandelt zu haben. Die Drogen soll er zu mehreren Zeitpunkten ab 2018 eingekauft und dann gewinnbringend weiterverkauft haben. Bei einem Drogenkauf konnte der Mann Ende 2019 festgenommen worden. Nach der Festnahme hatte man in seiner Wohnung unter anderem eine geladene Schreckschusswaffe, zwei große Messer und einen Dolch gefunden. Neben dem Drogenhandel wird ihm vorgeworfen, einen Einbruch in seine eigene Wohnung vorgetäuscht zu haben, um die Versicherungssumme zu kassieren. Seit Anfang 2020 sitzt er jetzt in Haft. Der Prozess beginnt um 9 Uhr.