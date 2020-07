Würzburg: Kein Warmwasser für die Innenstadt

Warm duschen ist für uns eine Selbstverständlichkeit – etliche Anwohner der Würzburger Innenstadt müssen darauf allerdings am Dienstag und Mittwoch (21./22.7.) verzichten. Die WVV repariert die Heißwasserleitung im Röntgenring und muss deswegen die Fernwärmeversorgung unterbrechen. Deshalb gibt es in rund 200 Haushalten an insgesamt 37 Straßen und Plätzen kein heißes Wasser – weder zum Duschen, noch für die Heizung. Die Arbeiten dauern von Dienstag, den 21.07.20 um 7 Uhr bis voraussichtlich Mittwoch, 22.07.20 um 7 Uhr. Folgende Straßen sind betroffen: Klinikstraße, Theaterstraße, Kürschnerhof, Koellikerstraße, Bahnhofstraße, Röntgenring, Ludwigstraße, Eichhornstraße, Martinstraße, Kaiserstraße, Kroatengasse, Barbarossaplatz, Semmelstraße, Neutorstraße, Marcusstraße, Berliner Platz, Spiegelstraße, Kardinal-Döpfner-Platz, Hofstraße, Schönbornstraße, Wallgasse, Textorstraße, Marktplatz, Kartause, Reisgrubengasse, Dominikanergasse, Heinestraße, Domerpfarrgasse, Wilhelmstraße, Herrnstraße, Haugerpfarrgasse, Haugerkirchgasse, Herzogenstraße, Oberthürstraße, Otto-Wels-Straße, Theresienstraße und Juliuspromenade.