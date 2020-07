Gadheim: Ministerpräsident Söder kommt zum Mittelpunkt der EU

Hoher Besuch am Freitag im Veitshöchheimer Ortsteil Gadheim: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder kommt in den Ort - der das geografische Zentrum der EU ist. Bei ganz exakt 9 Grad, 54 Minuten, 7 Sekunden östlicher Länge und 49 Grad, 50 Minuten, 35 Sekunden nördlicher Breite - das ist auf einem Acker in Gadheim. Dort steht ein großer Stein mit einem Vermessungsstab. Zudem wehen hier die Flaggen Veitshöchheims, Deutschlands und Europas. Durch den Brexit und den damit verbundenen Austritt Großbritanniens aus der EU ist der geografische EU-Mittelpunkt gewandert. Grund genug für das Oberhaupt des Freistaats, Gadheim zu besuchen. Söder wird als Hauptredner erwartet. Eigentlich hätte der Festakt mit dem bayerischen Ministerpräsidenten bereits im März stattfinden sollen. Coronabedingt hatte man das aber verschieben müssen. Auch eine Delegation aus Westerngrund im Landkreis Aschaffenburg wird am Freitag erwartet. In Westerngrund war der Mittelpunkt der EU vor dem Brexit.