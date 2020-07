WÃ¼rzburg: Demo gegen Rechts vor Studentenverbindung im Frauenland

Am Donnerstagabend hat im Würzburger Stadtteil Frauenland eine Demo gegen Rechts stattgefunden. Sie richtete sich an die Burschenschaft Prager Teutonia. Dazu aufgerufen hatte die "Nachbarschaftsinitiative Frauenland Nazifrei". Sie wirft der Studentenverbindung vor, Kontakte in rechte Netzwerke zu pflegen. Außerdem würden Nachbarn durch Lärm und rechtsradikale Parolen, wie zum Beispiel Sieg-Heil-Rufe, drangsaliert. Anwohner bestätigten dies auch im Gespräch mit unserer Redaktion. Das Interesse an der Demo war trotz Regens weit stärker als im Vorfeld gedacht. Angekündigt waren 40 Teilnehmer. Die Polizei spricht von 110 Menschen. Unsere Redaktion zählte etwa 140 Personen - zudem schickte die Polizei auch weitere Teilnehmer wieder weg, da sonst die Corona-Auflagen nicht mehr hätten erfüllt werden können.

Weitere Bilder zur Meldung: