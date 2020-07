Würzburg: Studierende stellen Anträge für Überbrückungshilfe

1.600 Studierende in Würzburg haben bislang einen Antrag für die Überbrückungshilfe des Bundes gestellt. Das sind rund vier Prozent der insgesamt rund 38.600 Studierenden in Würzburg, bestätigt das Studentenwerk. Wie viele Anträge davon vollständig sind und auch angenommen werden, dazu kann das Studentenwerk Würzburg allerdings keine Angaben machen. Bayernweit wurden von 30.000 eingegangenen Anträgen, knapp 17.000 aussortiert, weil sie unvollständig waren. Von den vollständigen 13.000 wurden rund 60 Prozent angenommen. Häufigster Grund für Nachforderungen oder Ablehnungen sind dabei falsche oder unvollständige Angaben und Unterlagen. Studierende können die Überbrückungshilfe seit dem Mitte Juni beantragen, wenn sie coronabedingt in eine finanzielle Notlage geraten sind.