Schweinfurt: Keine Entwarnung für Jobabbau bei ZF

Keine Entwarnung für die Mitarbeiter des Schweinfurter Automobilzulieferers ZF. Die Unternehmensleitung will erst am kommenden Freitag die Mitarbeiter informieren, was die geplanten Jobstreichungen für den Standort Schweinfurt bedeuten - das betont der Betriebsratsvorsitzende Oliver Moll. Bis Ende 2025 besteht für die Stammmitarbeiter ein Vertrag mit der Geschäftsleitung zum Schutz vor betriebsbedingten Kündigungen, bestätigt Moll. Auch sei ZF bekannt dafür Verträge einzuhalten, dennoch könnten anderweitige Jobstreichungen möglich sein, ergänzt Moll. So könnten beispielsweise Stellen von Mitarbeitern die in Rente gehen einfach nicht mehr besetzt werden. Laut Moll ist der Betriebsrat in Sorge welche weiteren Pläne es für Schweinfurt geben wird. Vor kurzem hatte der Automobilzulieferer ZW angekündigt coronabedingt in den nächsten Jahren weltweit bis zu 15.000 Stellen zu streichen. Die Hälfte davon in Deutschland. ZF beschäftigt am Standort Schweinfurt rund 9.100 Mitarbeiter.