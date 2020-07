Randersacker: Zehn Kilo Marihuana sichergestellt

Zehn Kilo Marihuana haben einen 23-Jährigen direkt in Untersuchungshaft in die JVA Würzburg gebracht. Auf der A3 bei Randersacker hatten Beamte am Mittwochmittag den PKW eines 23-Jährigen kontrolliert. Bereits beim Herantreten an den Wagen bemerkten die Polizisten deutlichen Marihuana-Geruch. Bei der anschließenden Durchsuchung des Autos wurden fünf Pakete mit insgesamt zehn Kilo Marihuana sichergestellt. Der 23-Jährige wurde noch vor Ort festgenommen. Er sitzt jetzt wegen des Verdachts auf unerlaubten Handel mit Betäubungsmitteln in U-Haft. Darüber hinaus war er ohne Führerschein unterwegs. Der war ihm bereits Mitte Juni entzogen worden.