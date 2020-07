Würzburg: Wer hat Exhibitionisten am Mainufer beobachtet?

Die Polizei sucht Zeugen, die am Mittwochabend am Mainufer in der Sanderau einen Exhibitionisten beobachtet haben. Er war einer 21-Jährigen aufgefallen, als er in einem Gebüsch offenbar sexuelle Handlungen an sich selbst vornahm. Der Gesuchte soll circa 1,85 Meter groß und etwa 30 Jahre alt sein. Zudem soll er kurze braune Haare und dunkle Augen haben. Bekleidet war er mit einer kurzen Hose und einem hellen T-Shirt. Außerdem hatte er einen Rucksack dabei. Hinweise können der Polizei Würzburg-Stadt unter 0931/4572230 mitgeteilt werden.