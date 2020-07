Mainfranken: Viele Tickets im VVM werden günstiger

Statt mit dem Auto sollen die Menschen in Mainfranken künftig häufiger mit Bus, Bahn und Straßenbahn fahren. Um den Umstieg auf umweltfreundliche Verkehrsmittel attraktiver zu machen, hat der Verkehrsunternehmens-Verbund Mainfranken (VVM) für August die größte Tarifreform seit seiner Gründung angekündigt. Dazu zählt, dass viele Tickets günstiger werden. Darunter Einzelfahrkarten, Tageskarten und 6er-Karten. Durch die sogenannte „Ausweitung der Großwabe“ werden aber auch Fahrten von den Landkreisen nach Würzburg – oder umgekehrt - künftig weniger kosten. Ein Beispiel für günstigere Ticketpreise ab 1. August: Wer von Estenfeld nach Würzburg fahren will muss künftig anstatt 3,70 Euro nur 2,50 Euro bezahlen. Gleichzeitig werden einzelne Tickets laut VVM aber sogar etwas teurer– um knapp drei Prozent. Zeitgleich wird zum ersten August auch das 365-Euro-Ticket für Azubis und Schüler eingeführt. Das heißt: Sie können pro Jahr für einen Euro am Tag mit Bus und Bahn fahren.