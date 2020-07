Am Donnerstagmorgen ist ein Schwarzfahrer in einer Würzburger Straßenbahn auf zwei Kontrolleure losgegangen. Zuvor war der 41-jährige Fahrgast dort ohne Ticket angetroffen worden. Als er deshalb seine persönlichen Daten angeben sollte, griff er die zwei Kontrolleure körperlich an. Einer von ihnen wurde dabei leicht verletzt und seine Brille beschädigt. Gegen den Schwarzfahrer wird jetzt wegen vorsätzlicher Körperverletzung, Beförderungserschleichung und Sachbeschädigung ermittelt.