Großeinsatz der Polizei in Würzburg-Heidingsfeld: In der Klingenstraße ist am Freitagmittag gegen 12.30 Uhr ein Lottogeschäft überfallen worden. Der unbewaffnete Täter ist mit der gesamten Kasse Richtung Reuterstraße geflüchtet. Die Polizei ist mit 25 Streifen im Einsatz, um ihn zu fassen. Der Täter ist circa 25 Jahre alt, 1,85 Meter groß und war bekleidet mit einer blauen Stoffjacke und einer Jeans. Er trug außerdem eine Maske und eine Sonnenbrille und sprach akzentfreies Deutsch. 25 Streifen