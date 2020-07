Würzburg: Mainfrankentheater mit neuem Programm

Das Würzburger Mainfrankentheater hat am Freitagnachmittag sein vorläufiges Programm für die kommende Spielzeit vorgestellt. Dabei müssen die Verantwortlichen auf Corona Rücksicht nehmen. Dies gilt besonders für die Abstandsregelungen zwischen den Schauspielern und zum Publikum, aber auch die Länge der Produktionen. So sind diese nur 60 bis 80 Minuten lang und es gibt keine Pausen. In der kommenden Spielzeit wird das Mainfrankentheater unter anderem "Die Physiker" und "Peter und der Wolf" aufführen.