Mainfranken: VVM passt Schulbusfahrten an Unterrichtszeiten an

Viele Schulen in der Region verkürzen ab Montag, also in der letzten Schulwoche die Unterrichtszeiten – besonders natürlich am letzten Schultag. Der VVM passt deshalb seine Fahrpläne im Linienverkehr an. So werden einige Schulbusfahrten vorgezogen und die Nachmittagsfahrten entfallen. Der VVM empfiehlt deshalb allen Fahrgästen, die in der nächsten Woche mit den „Direktbussen“ im Linienverkehr fahren möchten, sich auf der Homepage www.vvm-info.de zu informieren, ob ihre Fahrt betroffen ist. Alternativ können sich Fahrgäste auch telefonisch unter der Nummer 0931 45280-0 oder per E-Mail unter beratung@apg-info.de zum Fahrplan beraten lassen.