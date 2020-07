Ein Riesling aus der Region hat den Lagen-Cup 2020 gewonnen. Es handelt sich um den 2017 Iphöfer Julius-Echter-Berg Riesling Großes Gewächs aus dem Hause Wirsching in Iphofen. Der Lagen-Cup aus Berlin wird von mehreren Wein-Experten und Journalisten vergeben. Dieser Riesling wurde in der First Class der Lufthansa ausgeschenkt und ist mittlerweile vergriffen.