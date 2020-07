Würzburg: Neue Marketingkampagne

„Provinz auf Weltniveau“ war gestern – jetzt versucht sich die Stadt Würzburg an einer neuen Marketingkampagne. Diesmal soll die fränkische Volksweisheit "Dahemm is Dahemm - un woanasch is a ned anasch" das Image der Stadt aufpolieren. Das Ziel: Die Kampagne soll in der aktuellen Corona-Krise Lust darauf machen, Würzburg als Naherholungsraum und Reiseziel zu entdecken. So gibt es beispielsweise ein Pauschalangebot, das sogenannte "Bassd-scho-Bageet". Über die Internetseite www.wuerzburg.de/dahemm gebuchte Aufenthalte können damit bis zum siebten Tag vor der Anreise kostenlos und ohne Angaben von Gründen storniert werden. Darüber hinaus erhalten die Gäste gratis zu ihrer Buchung die „Würzburg Welcome Card“ mit über 30 Ermäßigungen auf Eintritte und gastronomische Leistungen.

