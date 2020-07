Mainfranken: Zukunftsagenda des Rats der Regionen

„Jetzt zusammenstehen!“ – unter diesem Motto hat in dieser Woche die Sommersitzung des Rats der Region Mainfranken stattgefunden. Die Ratsmitglieder aus Politik, Wirtschaft und Hochschulen trafen zur Abstimmung einer Zukunftsagenda für die Region. Dazu gehören unter anderem der Ausbau einer leistungsfähigen Verkehrsinfrastruktur, weitere Investitionen in Forschung und Entwicklung und eine flächendeckende Gesundheitsversorgung. Konkret ging es beispielsweise um die Zugverbindungen von Würzburg nach Nürnberg und Frankfurt, die Mainschleifenbahn und den Ausbau des Uniklinikums. Die Aufgabe sei es, die Wettbewerbsfähigkeit der Region Mainfranken im nationalen und internationalen Kontext zu sichern. Ebenso wichtig sei, die Lebensqualität der Bewohner in der Region spürbar zu verbessern.