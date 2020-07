Würzburg: Polizei geht verstärkt gegen Raser und Autoposer vor

Autorennen, Autoposer – und tuning – dagegen will die Polizei in Würzburg nun verstärkt vorgehen. Im Mai wurde die „Arbeitsgruppe Poser-und Tuningszene“ ins Leben gerufen, jetzt soll sie weiter intensiviert werden. Mit Geschwindigkeitsmessungen und technischen Kontrollaktionen soll die Poser- und Tuningszene in Würzburg bekämpft werden. Bereits am Freitagabend wurden Kontrollen an Tankstellen und öffentlichen Parkhäusern durchgeführt: Bei über zehn Fahrzeugen konnten die Beamten nicht zulässige Veränderungen und Manipulationen feststellen.