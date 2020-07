Laudenbach: Exhibitionist am Mainufer

Er saß im Gebüsch, beobachtete die Radfahrer und onanierte. Die Polizei sucht Zeugen, die am Mittwochabend einen Exhibitionisten am Mainufer bei Laudenbach gesehen haben. Eine Radfahrerin entdeckte den Mann und sprach ihn an. Daraufhin versteckte er sich am Uferbereich des Mains. Nachdem die Frau weiterhin versuchte den Exhibitionisten zur Rede zu stellen, schwamm er ans andere Ufer. Er floh mit einem Fahrrad in Richtung Himmelstadt. Der Gesuchte ist ca. 60 Jahre alt und 1,70 Meter groß. Er soll graues Haar haben und korpulent sein. Er trug lediglich eine schwarze Unterhose. Hinweise können Polizei Karlstadt mitgeteilt werden.