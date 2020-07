Würzburg: Unbekannter kippt Drink ins Auto

Er schüttete einem 23-Jährigen Alkohol in den Wagen und beleidigte ihn – am Freitagabend hat ein Unbekannter am Mainkai in Würzburg randaliert. Der Grund: Der 23-Jährige hatte gehupt, weil der Mann zusammen mit weiteren Personen auf der Fahrbahn stand. Als der 23-Jährige langsam weiterfahren konnte, kippte der Unbekannte sein Getränk durch das geöffnete Beifahrerfenster. Die Polizei bittet jetzt um Zeugenhinweise. Der Gesuchte ist ca. 20 bis 25 Jahre alt und etwa 1,75 Meter groß. Er hat lockige Haare und eine schlanke Statur. Er trug ein blau kariertes Hemd.