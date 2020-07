Ein 16-jähriger Motorradfahrer ist am Freitagabend bei einem Verkehrsunfall bei Bergrheinfeld schwer verletzt worden. Ein 73-Jähriger hatte den Jugendlichen übersehen, als er aus einem Feldweg mit seinem Auto auf die Kreisstraße zwischen Dächheim und Garstadt einbiegen wollte. Er krachte in das Motorrad. Der 16-Jährige musste ins Krankenhaus gebracht werden. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von rund 4.000 Euro. Die Polizei Schweinfurt hat die Ermittlungen übernommen.