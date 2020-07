Würzburg: Sexuelle Belästigung im Ringpark und Innenstadtbereich

Polizei bittet um Hilfe bei zwei Fällen von sexueller Belästigung. Am Freitagabend war eine 26-Jährige zusammen mit einer Bekannten im Ringpark in Würzburg in der Nähe des „Klein Nizza“ unterwegs, als ihnen ein Mann aufgefallen ist, der sie beobachtete. Die Frauen entfernten sich deshalb von dem Mann. Kurze Zeit später fiel ihnen der Mann wieder auf. Hierbei hatte er seine Hose heruntergezogen und onanierte vor den Frauen. Diese verständigten die Polizei. Kurze Zeit später konnte ein 36-jähriger Tatverdächtiger festgenommen werden. Nach seiner Entlassung fiel dieser am darauffolgenden Tag, am Samstagabend, in der Würzburger Innenstadt abermals auf, als er sich vor einer Gruppe von vier jungen Frauen wieder entblößte. Der Mann konnte erneut in Gewahrsam genommen werden. In beiden Fällen wird wegen Exhibitionistischer Handlung gegen ihn ermittelt. Auch eine 25-Jährige war am Freitagabend im Ringpark, in der Nähe der Haltestelle Sanderring unterwegs, als ihr ein Mann entgegenkam. Dieser zeigte ihr im Vorbeigehen sein nicht erigiertes Glied. Die 25-Jährige erstattete auf der Dienststelle der Polizei Anzeige. Der Mann war um die 30 Jahre alt, rund 1,85 Meter groß, hatte kurze Haare und trug einen „Retro/80-er Jahre“ Jogginganzug in lila mit pinken Streifen und eine Bauchtasche. Es ist ein Tatzusammenhang zwischen den beiden Fällen aufgrund der zeitlichen und örtlichen Begebenheiten wahrscheinlich. Die Polizei Würzburg-Stadt bittet Zeugen sich zu melden.