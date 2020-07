Würzburg: Fahrkartenkontrolleure angegangen und geschlagen

Am Samstagabend wurden zwei Fahrkartenkontrolleure von zwei Männern ins Gesicht geschlagen. Die beiden Kontrolleure befanden sich in einem Linienbus von Randersacker nach Würzburg, als sie zwei Männer einer vierer Männer Gruppe ohne gültigen Fahrschein bemerkten. Diesen wurde ein Bußgeld auferlegt. Die beiden Männer waren uneinsichtig und zerrissen demonstrativ das Ticket zur Begleichung des Bußgelds. Es begann ein aggressiver Streit mit den Kontrolleuren. Beide Parteien stiegen bei der Ludwigsstraße in Würzburg aus. Kurz danach näherten sich die vier jungen Männer mit erhobenen Fäusten und die zwei Männer ohne Fahrschein schlugen den Kontrolleuren ins Gesicht. Die beiden Kontrolleure wurden leicht verletzt. Gegen alle Beteiligten wird jetzt unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.