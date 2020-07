Würzburg: Mann mit Flasche geschlagen

In der Nacht auf Sonntag wurde die Polizei zu einer angeblichen Messerstecherei in der Nähe der Alten Mainbrücke in Würzburg gerufen. Vor Ort waren jedoch weder Täter noch Opfer anzutreffen. Mehrere Streifenbesatzungen suchten die Umgebung ab und fanden kurze Zeit später eine verletzte Person auf, die sich schon in Behandlung des Rettungsdiensts befand. Der 21-Jährige hatte durch Faustschläge und einen Schlag mit einer Flasche Verletzungen im Gesicht und am Kopf, sowie einen ausgeschlagenen Zahn. Er kam zur Behandlung ins Krankenhaus. Ersten Ermittlungen zufolge zog ihm eine männliche Person aus einer Gruppe von vier Personen die Verletzungen zu. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen. Der Täter war circa 25 Jahre alt, mit südländischem Erscheinungsbild, hatte kurze, schwarze Haare und trug ein schwarzes T-Shirt und eine kurze, schwarze Hose.