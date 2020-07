Frau findet ihren Ehemann verletzt auf der Straße und dieser weiß nicht, was passiert ist. In der Nacht zum Sonntag hat eine Frau ihren 43-jährigen Ehemann verletzt auf einer Straße in Schweinfurt sitzend mit Blessuren an Kopf und Armen gefunden. Der 43-Jährige konnte sich nicht daran erinnern, wie es zu den Verletzungen gekommen ist. Die Polizei Schweinfurt ermittelt jetzt und bittet Zeugen sich zu melden.