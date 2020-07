Seinsheim: Unbekannter fackelt Wiese ab

Wegen fahrlässiger Brandstiftung sind in Seinsheim im Landkreis Kitzingen 2000 Quadratmeter Wiese abgebrannt. Ein Unbekannter hat am Sonntag um kurz vor 13 Uhr in einer nicht geeigneten Feuerstelle im Bereich des Mühlbachs diverse Kartonagen verbrannt. Dabei flogen Funken auf eine angrenzende Wiese und setzten diese in Brand. Trotz des schnellen Eingreifens der Feuerwehr brannte die Wiese auf einer 2000 Quadratmeter großen Fläche ab. Der Schaden wird auf rund 250 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung aufgenommen.