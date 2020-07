Würzburg: Zugprobleme zwischen Würzburg und Lauda behoben

Der Zugverkehr zwischen Würzburg und Lauda ist wieder im Takt. Das Problem mit erheblichen Verzögerungen und Fahrtausfällen scheint behoben. Das ist das Ergebnis eines Treffens von Stadt und Landkreis Würzburg mit dem privaten Streckenbetreiber „Go-Ahead“, der Bayerischen Eisenbahngesellschaft und der Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg. Demnach sind die Züge nun zu 94 Prozent pünktlich, im Februar lag die Quote bei 75 Prozent. Man werde die Situation aber auch weiter kritisch beäugen, vor allem wenn der Schulbetrieb nach Corona wieder normal laufen wird, so Würzburgs Landrat Eberth. Als Reaktion auf die Probleme auf der Strecke hat der Betreiber die Fahrzeiten in Baden-Württemberg angepasst, so dass die Züge nun pünktlich in Würzburg ankommen.