Gerolzhofen/Sulzheim: Eisenstangen beschädigen Mähdrescher

Eisenstangen die vorsätzlich in Getreidefelden in Gerolzhofen und Sulzheim deponiert wurden, haben zwei Mähdrescher stark beschädigt. Wie die Polizei mitteilt kontaktierten gleich zwei Landwirte am Sonntagnachmittag die Beamten. In beiden Fällen hatte sich eine Eisenstange im Mähwerk verhakt. Nach ersten Ermittlungen wurden sie absichtlich in den Feldern deponiert. Als die Mähdrescher über die Stangen fuhren, beschädigten diese die Mähwerke. Der Schaden liegt jeweils im vierstelligen Bereich. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie überprüft auch ob ein Zusammenhang mit ähnlichen Fällen im Jahr 2018 besteht. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Gerolzhofen zu melden. (09382/9400)