Unterfranken: Grund- und Mittelschulen bekommen neue Lehrer

An Unterfrankens Grund- und Mittelschulen fehlen viele Lehrer. Im kommenden Schuljahr könnte sich die Situation aber etwas entspannen. Der Grund: Ab September kommen einige neue Lehrkräfte an die Grund- und Mittelschulen in der Region. Das hat das Kultusministerium jetzt bekanntgegeben. Der Unterfränkische Lehrer- und Lehrerinnenverband begrüßt diese Ankündigung. Demnach würden die neuen Lehrkräfte dringend gebraucht. Generell werden laut Unterfränkischem Lehrerverband im kommenden Schuljahr alle Bewerber mit einer Note bis 3,5 einen Beamtenposten bekommen. Gleichzeitig sollen rund 180 der 270 Grund- und Mittelschullehrer auch im kommenden Schuljahr in Unterfranken unterrichten dürfen. Zeitgleich werden auch mehr Lehrer zurück nach Unterfranken versetzt als weg in andere Bundesländer.