Unterfranken: Digitales Schuljahr deckt viele Probleme auf

Wegen der Corona-Krise ist der Großteil des zweiten Schulhalbjahres digital abgelaufen. Dadurch sind einige Probleme in den Schulen in der Region aufgedeckt worden. Das hat der Unterfränkische Lehrer- und Lehrerinnenverband auf Anfrage mitgeteilt. Dazu zählt unter anderem die fehlende digitale Ausstattung und fehlendes Know-how in Sachen Digitalität, sowie der anhaltende Lehrermangel. Laut Lehrerverband müsse man jetzt schleunigst das Versäumte nachholen. Positive Entwicklungen auf das Schulsystem habe es während der Corona-Krise aber auch gegeben: So habe das Ministerium viel Verantwortung an die einzelnen Schulen gegeben. Wie der Schulbetrieb nach den Sommerferien weitergeht, sei noch unklar. Die Schulen würden sich derzeit aber schon darauf vorbereiten weiter im Wechsel Homeschooling und Präsenzunterricht anzubieten.